Fisch ahoi! (2/6) - Attersee-Hering
Die Hubers betreiben eine Fischerei am Attersee. Sie kümmern sich um die Bestände und verwenden auch Fische, die ansonsten weggeschmissen werden.
14.01.2026
10:45 - 11:15 Uhr
Mit ihnen wollen die drei Hobbyköche (Holzer, Pertramer, Nowak) Hechte fangen und das verhängnisvolle Experiment der "Süßwasserfischsauce" starten. Ob sich der Original Wiener Herings-Gabelbissen durch Hecht ersetzen lässt und vor allem welche Schwierigkeiten dabei auftreten können, zeigt sich in dieser Ausgabe.