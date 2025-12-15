Kabarett & Comedy
Fisch ahoi! (3/6) - Alpensushi & Saiblingsdose
Das Ziel von Ingo Pertramer, Thomas Nowak und Florian Holzer ist es, alle gängigen Fischprodukte, die man in Supermarktregalen finden kann, mit heimischem Fisch nachzuproduzieren.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 14.01.2026
- 11:15 - 11:45 Uhr
Nun wollen sie mit einer antiquarischen Dosenmaschine aus Waller weißen Süßwasser Thunfisch machen und Mini-Saiblinge nach Sardinen-Art einlegen, sie schauen, ob man Matjes und Rollmops auch aus der Forelle machen kann, sie probieren, ob es unbedingt Kabeljau sein muss, wenn man Stockfisch trocknen will, und sind dem Geheimnis des Fischstäbchens auf der Spur.
Die Herausforderung dabei: Nicht nur, dass es für die drei passionierten Amateure das erste Mal war, all das zu versuchen, das Meiste davon hat vor ihnen überhaupt noch niemand gemacht.