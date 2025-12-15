Fisch ahoi! (3/6) - Alpensushi & Saiblingsdose

Nun wollen sie mit einer antiquarischen Dosenmaschine aus Waller weißen Süßwasser Thunfisch machen und Mini-Saiblinge nach Sardinen-Art einlegen, sie schauen, ob man Matjes und Rollmops auch aus der Forelle machen kann, sie probieren, ob es unbedingt Kabeljau sein muss, wenn man Stockfisch trocknen will, und sind dem Geheimnis des Fischstäbchens auf der Spur.



Die Herausforderung dabei: Nicht nur, dass es für die drei passionierten Amateure das erste Mal war, all das zu versuchen, das Meiste davon hat vor ihnen überhaupt noch niemand gemacht.