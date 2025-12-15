Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Fisch ahoi!
  4. Fisch ahoi! (3/6) - Alpensushi & Saiblingsdose
nsere drei, aus "Ochs im Glas" bekannten Protagonisten Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer, lieben auch Fischkonserven. Deshalb machen sie sich diese selbst.

Kabarett & Comedy

Fisch ahoi! (3/6) - Alpensushi & Saiblingsdose

Das Ziel von Ingo Pertramer, Thomas Nowak und Florian Holzer ist es, alle gängigen Fischprodukte, die man in Supermarktregalen finden kann, mit heimischem Fisch nachzuproduzieren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.01.2026
11:15 - 11:45 Uhr

Mehr

Fisch Ahoi Sendetypical

Fisch ahoi! - Das Meer braucht eine Pause

Nun wollen sie mit einer antiquarischen Dosenmaschine aus Waller weißen Süßwasser Thunfisch machen und Mini-Saiblinge nach Sardinen-Art einlegen, sie schauen, ob man Matjes und Rollmops auch aus der Forelle machen kann, sie probieren, ob es unbedingt Kabeljau sein muss, wenn man Stockfisch trocknen will, und sind dem Geheimnis des Fischstäbchens auf der Spur.

Die Herausforderung dabei: Nicht nur, dass es für die drei passionierten Amateure das erste Mal war, all das zu versuchen, das Meiste davon hat vor ihnen überhaupt noch niemand gemacht.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.