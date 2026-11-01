Kabarett & Comedy
extra 3: Best of Realer Irrsinn
Bissig, frech und witzig zeigt Kabarettist Christian Ehring in der Satiresendung "extra 3" den politischen und gesellschaftlichen Irrsinn der Woche.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 01:10 - 01:40 Uhr
Deutschland kann vieles. Vor allem Regeln. Auch in dieser Folge "extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn" zeigen wir die besonders schönen Fälle: Vorschriften, die keiner versteht. Lösungen, die neue Probleme schaffen. Und Behörden, die sagen: Das muss so.