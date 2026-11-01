Kabarett & Comedy
50 Jahre extra 3 – Die Doku
Freddy Radeke und Jakob Leube aus dem "extra 3"-Ensemble präsentieren die Doku zum großen "extra 3"-Jubiläum! Die Frage ist klar: Wie zur Hölle konnte sich die Sendung 50 Jahre lang halten?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 01:05 - 01:35 Uhr
Auf ihrer Reportagereise treffen sie "extra 3"-Moderator Christian Ehring, aber auch Ex-Moderatoren wie "extra 3"-Legende Hans-Jürgen Börner und Tobi Schlegl und graben Archiv-Perlen aus.
Prominente Comedians und Satirikerinnen und Satiriker wie Maren Kroymann und Florentine Osche reagieren auf historische Ausschnitte und kommentieren die Geschichte der Sendung sowie die Entwicklung des Humors und der Satire in Deutschland. Das alles im Stil einer klassischen "Presenter-Reportage", die Radeke und Leube in Form und Stil satirisch parodieren - und in der sie sich Tipps von erfahrenen "Presentern" wie Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer holen.