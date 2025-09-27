Kabarett & Comedy
Dinner für Zwei - Herbert Steinböck & Claudia Kottal
Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen - und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. In einer neuen Ausgabe aus der Marx Halle in Wien treffen sich diesmal Kabarettist Herbert Steinböck und Schauspielerin Claudia Kottal zum "Dinner für Zwei".
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 04:50 - 05:25 Uhr
Butler und Gastgeber Christoph Fälbl serviert wie gewohnt knifflige Charakterrollen, die spontan dargestellt werden müssen.
So schlüpft Herbert Steinböck in die Rolle eines Tierhändlers, der einen politisch inkorrekt schreienden Papagei verhökern muss oder erklärt der Verlagsleiterin, warum sein Kinderbuch mit Erlebnissen aus seinem Alltag als Gefängnisaufseher der nächste Bestseller wird. Claudia Kottal muss beim ersten Date bekennen, dass sie Männer "zum Fressen gern hat" oder Steinböck gestehen, dass sie die Vase mit der Urne seiner Großmutter am Flohmarkt verkauft hat... Dazwischen wird getrunken, gegessen - und jede Menge gelacht.