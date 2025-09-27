Hauptnavigation

Gery Seidl nimmt bei der Impro-Comedy-Show „Dinner für Zwei“ eine Rolle ein.

Dinner für Zwei - Gery Seidl & Gerald Fleischhacker

Die Tafel in der Marx Halle in Wien ist gedeckt und Butler und Gastgeber Christoph Fälbl ist bereit, den prominenten Gästen ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Denn zu jedem Gang kredenzt Fälbl jeweils eine Charakterrolle, die die Promis abwechselnd darstellen müssen. Den Anfang machen zwei Stars und Publikumslieblinge der heimischen Kabarettszene: Gery Seidl und Gerald Fleischhacker.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
04:20 - 04:50 Uhr

Dinner für Zwei

Die beiden sind ein eingespieltes Team, bei dem jeder Satz in einer Pointe endet. Von Loriot bis zu vergessenen Toiletten, von zeitgeschichtlichen Erotikfilmen bis zu amourösen Geständnissen. Ein Abend zum Durchlachen und ein Dinner, das man so schnell nicht vergessen wird.

