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Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Bühne steht und spricht. Er trägt ein schwarzes Poloshirt mit einem Aufdruck, der das Wort "Praterbühne" zeigt. Im Hintergrund ist eine große, farbenfrohe LED-Leinwand, die mit Sternen und einem rot-rosa Farbton gestaltet ist. Auf der Leinwand steht der Schriftzug "Die Tafelrunde". Die Beleuchtung ist hell und erzeugt eine festliche Atmosphäre. Der Mann hat kurzes, leicht graues Haar und schaut ins Publikum, während er seine Hände in einer gestikulierenden Position hält. Es handelt sich um eine Live-Performancesituation.

Kabarett & Comedy

Tafelrunde Open Air - Die besten Momente

Seit 2021 sorgen die beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes auch bei der "Tafelrunde" open air für beste Unterhaltung und große Momente.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.08.2026
01:50 - 03:05 Uhr

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Die Tafelrunde Sendetypical

Die Tafelrunde

Von Viktor Gernots Praterbühne über die Wachauarena Melk bis zu den Kittenberger Erlebnisgärten präsentiert Gerald Fleischhacker die Highlights aus drei Jahren "Kabarett unter Sternen". Mit dabei sind alle Stars des heimischen Kabaretts: Klaus Eckel, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Gernot Kulis, Günther Lainer bis Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Malarina und vielen mehr. Eine Show der Superlative!

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