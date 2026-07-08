Kabarett & Comedy
Tafelrunde Open Air - Die besten Momente
Seit 2021 sorgen die beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes auch bei der "Tafelrunde" open air für beste Unterhaltung und große Momente.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 01:50 - 03:05 Uhr
Von Viktor Gernots Praterbühne über die Wachauarena Melk bis zu den Kittenberger Erlebnisgärten präsentiert Gerald Fleischhacker die Highlights aus drei Jahren "Kabarett unter Sternen". Mit dabei sind alle Stars des heimischen Kabaretts: Klaus Eckel, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Gernot Kulis, Günther Lainer bis Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Malarina und vielen mehr. Eine Show der Superlative!