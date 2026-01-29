Hauptnavigation

Die Aufnahme zeigt fünf Personen, die auf einer Bühne stehen. Der Boden der Bühne ist rot, und im Hintergrund ist eine helle Kulisse mit bunten Lichtern in Blau und Violett. Von links nach rechts: 1. Ein Mann mit grauen Haaren, trägt ein schwarzes Sweatshirt und eine dunkle Jeans. Er hat einen leicht scherzhaften Ausdruck. 2. Eine Frau in einem schwarzen Kleid mit Falten und einem eleganten Oberteil. Ihr Gesichtsausdruck ist freundlich. 3. Der dritte Mann trägt einen burgunderfarbenen Anzug und eine schwarze T-Shirt darunter, mit einer offenen Körperhaltung und einem einladenden Lächeln. 4. Eine weitere Frau, die ein Kleid mit blauen und schwarzen Farbtönen trägt. Sie steht mit einem Lächeln und gestreckten Armen da. 5. Der letzte Mann trägt ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeans, schaut in die Kamera und deutet mit dem Finger auf etwas im Bild. Im Hintergrund sind einige Musikinstrumente zu erkennen, und auf der Bühne steht ein rotes Sofa. Die Szenerie hat eine lebendige, unterhaltsame Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Die Tafelrunde - Sendung vom 7. März 2026

Neues Jahr, neues Glück heißt es auch für Gerald Fleischhacker und seine "Tafelrunde"! Der satirische Monatsrückblick präsentiert sich endlich in einem neuen Design - gleich bleibt nur das Motto.

Sendetermin
07.03.2026
03:45 - 04:55 Uhr

Die Tafelrunde
Das Bild zeigt eine Bühne, die für eine Veranstaltung des satirischen Monatsrückblicks "Tafelrunde" vorbereitet ist. Im Vordergrund steht ein rednerisches Podest in runder Form, das rot ist. Während eines Auftritts ist ein Mann in einem burgunderfarbenen Anzug mit einer schwarzen T-Shirt und weißen Sportschuhen zu sehen. Er hält ein Mikrofon und spricht in die Richtung des Publikums. Hinter ihm sitzen fünf Personen auf rotfarbenen Stühlen, die in einer Halbkreisformation angeordnet sind. Diese Personen blicken auf ihn. Auf den Tischen vor ihnen stehen Gläser und Weinflaschen. Die Frauen tragen elegante Outfits: Eine Frau in einem bunten Kleid mit blauen und weißen Mustern, eine andere in einem schwarzen, langen Kleid. Die Herren tragen mostly schwarze und dunkelblaue Kleidung. Die Beleuchtung der Bühne ist in verschiedenen Farben gehalten, überwiegend in Blau- und Orangetönen, was eine auffällige Atmosphäre schafft. Im Hintergrund sind einige Musikinstrumente vermutlich für eine Live-Performance zu sehen. Die gesamte Szene strahlt eine unterhaltsame und lebendige Stimmung aus.
Gerald Fleischhacker, Thomas Maurer, Malarina, Aida Loos, Michael Bauer.
Quelle: ORF

Einmal im Monat treffen sich einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen satirisch zu beleuchten.

Dafür sorgt eine hochkarätige Truppe, diesmal mit Thomas Maurer, Michael Bauer (auf Social Media auch berühmt als Heidelbeerhugo), Malarina und Aida Loos.

Beste Unterhaltung ist somit garantiert!

