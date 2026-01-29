Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde - Sendung vom 7. März 2026
Neues Jahr, neues Glück heißt es auch für Gerald Fleischhacker und seine "Tafelrunde"! Der satirische Monatsrückblick präsentiert sich endlich in einem neuen Design - gleich bleibt nur das Motto.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 07.03.2026
- 03:45 - 04:55 Uhr
Einmal im Monat treffen sich einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen satirisch zu beleuchten.
Dafür sorgt eine hochkarätige Truppe, diesmal mit Thomas Maurer, Michael Bauer (auf Social Media auch berühmt als Heidelbeerhugo), Malarina und Aida Loos.
Beste Unterhaltung ist somit garantiert!