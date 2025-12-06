Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde - Sendung vom 6. Dezember 2025
Bei der "Tafelrunde" begrüßt Moderator Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus.
Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren.
Und das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen: Mit dabei sind Florian Scheuba, Benedikt Mitmannsgruber, Nina Hartmann und Chrissi Buchmasser.