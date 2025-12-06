Hauptnavigation

Zwei Frauen und drei Männer auf einer pink-blau beleuchteten Bühne

Kabarett & Comedy

Die Tafelrunde - Sendung vom 6. Dezember 2025

Bei der "Tafelrunde" begrüßt Moderator Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
02:20 - 03:25 Uhr

Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren.

Und das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen: Mit dabei sind Florian Scheuba, Benedikt Mitmannsgruber, Nina Hartmann und Chrissi Buchmasser.

