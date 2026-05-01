Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde - Zum 70er von Andreas Vitásek
Eine ganz besondere Ausgabe des satirischen Monatsrückblicks: Andreas Vitásek feiert mit seiner "Tafelrunde" den 70. Geburtstag!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 02:40 - 03:45 Uhr
Es gratulieren Gastgeber Gerald Fleischhacker sowie doe Kabarettstars Lydia Prenner-Kasper, Berni Wagner und Maria Muhar. Und eines ist klar: Auch diesmal werden die wichtigsten Themen des Monats humorvoll Revue passiert!