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Das Bild zeigt fünf Menschen, die auf einer Bühne stehen. Im Hintergrund sind stilvolle Lichtelemente und eine geschwungene Holzstruktur zu sehen. Links steht eine Frau mit kurzen, dunklen Haaren. Sie trägt ein schwarzes Oberteil und einen langen, grünen Rock. Sie zeigt mit einem Finger auf eine andere Person in der Mitte. In der Mitte der Gruppe steht ein Mann mit Brille. Er trägt einen hellblauen Anzug. Seine Arme sind ausgebreitet, als würde er das Publikum ansprechen oder die Gruppe präsentieren. Rechts von ihm steht ein weiterer Mann mit blonden, lässigen Haaren und einem weißen Hemd. Daneben steht eine Frau in einem langärmeligen, bunten Kleid, das mit floralen Mustern verziert ist. Er ist in eine Umarmung mit dem blonden Mann eingehakt. Im Hintergrund der Bühne steht ein Schlagzeug, das teilweise sichtbar ist. Die Beleuchtung ist in warmen Tönen gehalten und schafft eine einladende Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Die Tafelrunde open air aus Melk 2026

Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt das"Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.07.2026
01:25 - 02:20 Uhr

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Die Tafelrunde Sendetypical

Die Tafelrunde

Vor der beeindruckenden Kulisse des Stifts Melk lädt Moderator Gerald Fleischhacker zur satirischen Sommer-Ausgabe der "Tafelrunde" in die Wachauarena Melk ein.

Zu Gast sind einige der lustigsten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Stefan Haider und Antonia Stabinger. Gemeinsam widmen sie sich den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen bis hin zu kuriosesten Nachrichten des letzten Monats.

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