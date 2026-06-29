Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde open air aus Melk 2026
Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt das"Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 01:25 - 02:20 Uhr
Vor der beeindruckenden Kulisse des Stifts Melk lädt Moderator Gerald Fleischhacker zur satirischen Sommer-Ausgabe der "Tafelrunde" in die Wachauarena Melk ein.
Zu Gast sind einige der lustigsten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Stefan Haider und Antonia Stabinger. Gemeinsam widmen sie sich den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen bis hin zu kuriosesten Nachrichten des letzten Monats.