Kabarett & Comedy
Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2026
Das war der pointenreiche Sommer 2026 bei "Kabarett unter Sternen"! Moderator Gerald Fleischhacker lässt die besten Auftritte der Open-Air-Tafelrunde Revue passieren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.09.2026
- 04:40 - 05:55 Uhr
U.a. mit Gery Seidl, Andreas Vitasek, Lydia Prenner-Kasper, Eva Maria Marold, Herbert Steinböck, Stefan Haider, Antonia Stabinger oder Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Gute Unterhaltung garantiert!