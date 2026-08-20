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Das Bild zeigt einen männlichen Moderator, der auf einer Bühne steht. Er trägt ein weißes Hemd und hat helles, mittellanges Haar. Seine Gesichtsausdruck wirkt freundlich und einladend. Im Hintergrund sind Farbstrahler sichtbar, die die Bühne in warmen Tönen beleuchten. Die Bühne ist einfach gestaltet, mit einem Holzrahmen und einer Reihe von Stufen. Auf der linken Seite des Bildes sind ein Mikrophon-Ständer und eine Lampe zu sehen. Die Gesamtstimmung wirkt festlich und unterhaltsam, passend zu einer kabarettistischen Veranstaltung im Freien.

Kabarett & Comedy

Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2026

Das war der pointenreiche Sommer 2026 bei "Kabarett unter Sternen"! Moderator Gerald Fleischhacker lässt die besten Auftritte der Open-Air-Tafelrunde Revue passieren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.09.2026
04:40 - 05:55 Uhr

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Die Tafelrunde Sendetypical

Die Tafelrunde

U.a. mit Gery Seidl, Andreas Vitasek, Lydia Prenner-Kasper, Eva Maria Marold, Herbert Steinböck, Stefan Haider, Antonia Stabinger oder Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Gute Unterhaltung garantiert!

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