Kabarett & Comedy
Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2025
Es war der pointenreiche Sommer 2025 bei "Kabarett unter Sternen"! Moderator Gerald Fleischhacker lässt die besten Auftritte der Open-Air-Tafelrunde Revue passieren.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 03:55 - 05:15 Uhr
U.a. mit Gery Seidl, Andreas Vitasek, Lydia Prenner-Kasper (Bild oben), Benedikt Mitmannsgruber, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Isabell Pannagl und Berni Wagner. Gute Unterhaltung garantiert!