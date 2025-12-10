Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde - Der Jahresrückblick 2025
Was war das für ein Jahr? Im großen satirischen Jahresrückblick blickt "Die Tafelrunde" auf die Highlights, die lustigsten Pointen und die besten Momente des Jahres zurück.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.01.2026
- 01:25 - 02:45 Uhr
Gerald Fleischhacker und seine Runde haben heuer u.a. im ORF RadioKulturhaus, auf der Wachauarena Melk, im Rahmen des Kultur Sommer Güssing und vor dem Schloss Haindorf in Langenlois die wichtigsten Themen besprochen.
Mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Gery Seidl, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Fritz Jergitsch (Die Tagespresse), die Kernölamazonen (Bild oben), Ina Jovanovic, Sonja Pikart, Maria Muhar oder Romeo Kaltenbrunner.