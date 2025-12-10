Hauptnavigation

  3sat
  Kabarett & Comedy
  Die Tafelrunde
  Die Tafelrunde - Der Jahresrückblick 2025
Gerald Fleischhacker und seine Runde haben heuer u.a. im ORF RadioKulturhaus, auf der Wachauarena Melk, im Rahmen des Kultur Sommer Güssing und vor dem Schloss Haindorf in Langenlois die wichtigsten Themen besprochen. Mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Gery Seidl, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Fritz Jergitsch (Die Tagespresse), die Kernölamazonen, Ina Jovanovic, Sonja Pikart, Maria Muhar oder Romeo Kaltenbrunner.

Die Tafelrunde - Der Jahresrückblick 2025

Was war das für ein Jahr? Im großen satirischen Jahresrückblick blickt "Die Tafelrunde" auf die Highlights, die lustigsten Pointen und die besten Momente des Jahres zurück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.01.2026
01:25 - 02:45 Uhr

Die Tafelrunde
Gerald Fleischhacker und seine Runde haben heuer u.a. im ORF RadioKulturhaus, auf der Wachauarena Melk, im Rahmen des Kultur Sommer Güssing und vor dem Schloss Haindorf in Langenlois die wichtigsten Themen besprochen.

Mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Gery Seidl, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Fritz Jergitsch (Die Tagespresse), die Kernölamazonen (Bild oben), Ina Jovanovic, Sonja Pikart, Maria Muhar oder Romeo Kaltenbrunner.

