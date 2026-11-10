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Das Bild zeigt einen Mann, der in einem Raum mit einer Bühne und farbigen Lichtern steht. Er trägt einen rotbraunen Blazer über einem schwarzen T-Shirt. Der Mann hat einen kurzen, gepflegten Bart und trägt eine Brille. Er macht eine offene Handbewegung mit seinen Armen, was Freundlichkeit und Offenheit ausdrückt. Im Hintergrund sind unscharf einige Instrumente und Bühnenausstattungen zu erkennen, die auf eine Unterhaltungssituation hindeuten. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und einladend.

Kabarett & Comedy

Die Tafelrunde - Jahresabschluss

In der letzten regulären Folge 2026 des satirischen Monatsrückblicks begrüßt Gastgeber Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
02:50 - 04:00 Uhr

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Die Tafelrunde Sendetypical

Die Tafelrunde

Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Mit dabei sind Günther Lainer, David Scheid (auch bekannt als DAVE), Caroline Athanasiadis und Christina Kiesler.

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