Kabarett & Comedy
Die Tafelrunde - Jahresabschluss
In der letzten regulären Folge 2026 des satirischen Monatsrückblicks begrüßt Gastgeber Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 02:50 - 04:00 Uhr
Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Mit dabei sind Günther Lainer, David Scheid (auch bekannt als DAVE), Caroline Athanasiadis und Christina Kiesler.