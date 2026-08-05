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Eine dunkehaarige Frau in einem weiß-blau gemusterten Kleid vor einem blauen Hintergrund

Kabarett & Comedy

Best Of Kabarett unter Sternen

Lachen unter freiem Himmel: Seit fünf Jahren versorgen die besten österreichischen Kabarettistinnen, Kabarettisten und Comedians sowie Newcomer das Publikum mit ihren Auftritten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2026
21:20 - 22:05 Uhr

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Die Tafelrunde Sendetypical

Die Tafelrunde
Ein Mann in einem dunklen Poloshirt mit einem Headset steht auf einer blau angestrahlten Bühne
Viktor Gernot
Quelle: ORF/Hans Leitner.

In spektakulären Locations - von einer Bühne mitten im Wiener Prater über die Wachauarena vor dem Stift Melk bis zur Burg Güssing - geben sich Publikumslieblinge wie Klaus Eckel, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Berni Wagner, Malarina, Lydia Prenner-Kasper, Viktor Gernot, Isabell Pannagl und viele mehr ein Stelldichein.

Ein Best Of mit Lachgarantie!

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