Kabarett & Comedy
Best Of Kabarett unter Sternen
Lachen unter freiem Himmel: Seit fünf Jahren versorgen die besten österreichischen Kabarettistinnen, Kabarettisten und Comedians sowie Newcomer das Publikum mit ihren Auftritten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.09.2026
- 21:20 - 22:05 Uhr
In spektakulären Locations - von einer Bühne mitten im Wiener Prater über die Wachauarena vor dem Stift Melk bis zur Burg Güssing - geben sich Publikumslieblinge wie Klaus Eckel, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Berni Wagner, Malarina, Lydia Prenner-Kasper, Viktor Gernot, Isabell Pannagl und viele mehr ein Stelldichein.
Ein Best Of mit Lachgarantie!