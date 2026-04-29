Kabarett & Comedy
Die Anstalt
Im April widmet sich das Anstaltsensemble um Maike Kühl und Max Uthoff dem Thema Prostitution. Deutschland gilt inzwischen als Bordell Europas.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.04.2028
- Ton
- UT
Gemeinsam mit Ana Lucia, Teresa Reichl und Matthias Renger fragen sie: Reichen Reformen oder muss ein Sexkaufverbot her? Wo hört die sexuelle Selbstbestimmung auf, wo fängt Zwangsprostitution an und warum redet eigentlich niemand über die Freier?
Stab
- Regie - Frank Hof