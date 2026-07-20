Kabarett & Comedy
Die Anstalt
Am 4. Februar 2014 präsentierten Max Uthoff und Claus von Wagner zum ersten Mal "Die Anstalt" im ZDF. Aktuell gestalten sie gemeinsam mit Maike Kühl bereits Folge 100 des Kabarettformats.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.07.2028
Anlässlich der Jubiläumsfeier haben sich Christian Tramitz, Lutz van der Horst, Gisa Flake, Julia Gámez Martin und Die Sterne angekündigt. Zur 100. Ausgabe bietet die Anstalt wie gewohnt Satire, die informiert, irritiert und zum Lachen und Nachdenken anregt.
Stab
- Regie - Frank Hof