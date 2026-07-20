Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Die Anstalt
  4. Die Anstalt

Kabarett & Comedy

Die Anstalt

Am 4. Februar 2014 präsentierten Max Uthoff und Claus von Wagner zum ersten Mal "Die Anstalt" im ZDF. Aktuell gestalten sie gemeinsam mit Maike Kühl bereits Folge 100 des Kabarettformats.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.07.2028

Mehr

die anstalt

Die Anstalt

Anlässlich der Jubiläumsfeier haben sich Christian Tramitz, Lutz van der Horst, Gisa Flake, Julia Gámez Martin und Die Sterne angekündigt. Zur 100. Ausgabe bietet die Anstalt wie gewohnt Satire, die informiert, irritiert und zum Lachen und Nachdenken anregt.

Stab

  • Regie - Frank Hof

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.