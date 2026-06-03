Kabarett & Comedy
Die Anstalt
Ist die Energiepolitik von Katherina Reiche eine Zeitenwende oder eine Rolle rückwärts? Das Anstaltsensemble um Maike Kühl und Claus von Wagner schaut genauer in die Pläne der Ministerin.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.06.2028
- Ton
- UT
Zwischen Wärmepumpe und Gasturbine suchen sie mit ihren Gästen Katie Freudenschuss, Berni Wagner und Matthias Egersdörfer den Turbo in den Energieplänen der Regierung. Sie finden so manche gasgetriebene Bremse auf dem Weg zu Klimaschutz und günstiger Energie.
Stab
- Regie - Frank Hof