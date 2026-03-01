Kabarett & Comedy
Die Anstalt
Der Konflikt im Iran hält nicht nur die Welt, sondern auch die Anstalt in Atem. Wie konnte es so weit kommen? Was ist die Rolle Deutschlands in dieser globalen Krise?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 29.03.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Maike Kühl und Max Uthoff gehen der Sache auf den Grund. Gemeinsam mit Negah Amiri, Sebastian 23 und Nektarios Vlachopoulos melden sie sich mit einem Lagebericht von der satirischen Front.
Stab
- Regie - Frank Hof