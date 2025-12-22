Hauptnavigation

Sind Gendern, vegane Wurst und Klimaschutz schuld am Erstarken der radikalen Rechten? "Die Anstalt" geht auf eine vorweihnachtliche Suche nach Ursache und Wirkung des weltweiten Rechtsrucks.

Deutschland 2025
Verfügbar
weltweit
bis 16.12.2027
UT

Die Anstalt

Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner inszenieren gemeinsam mit ihren Gästen Sarah Bosetti und Tobias Mann ein modernes Krippenspiel über rechte Kulturkämpfe, linke Moralapostel und die heikle Frage: Ist Jesus zu woke?

Stab

  • Regie - Frank Hof

