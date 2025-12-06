Hauptnavigation

3SAT
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Die 4 da
  4. Die 4 da - Der Ursuperfan - Aufgeben tut man einen Brief
Kabarett & Comedy

Die 4 da - Der Ursuperfan - Aufgeben tut man einen Brief

Und es begab sich, dass seine kroatische Frau ihn vor die Türe und sein deutscher Arbeitgeber ihn auf die Straße setzten, wo ihn ein polnischer LKW-Lenker überfuhr.

Datum:
06.12.2025
05:45 - 06:20 Uhr

Und siehe, er wurde dennoch nicht schwankend in seinem festen Glauben an seine einzige Mannschaft und an die Sportübertragung rund um die Uhr, denn UEFA, ÖFB und ORF befahlen ihm die unerschütterliche Fröhlichkeit, jetzt und bis zum Finale am 29. Juni…

