Kabarett & Comedy
Die 4 da - Der Ursuperfan - Aufgeben tut man einen Brief
Und es begab sich, dass seine kroatische Frau ihn vor die Türe und sein deutscher Arbeitgeber ihn auf die Straße setzten, wo ihn ein polnischer LKW-Lenker überfuhr.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 05:45 - 06:20 Uhr
Und siehe, er wurde dennoch nicht schwankend in seinem festen Glauben an seine einzige Mannschaft und an die Sportübertragung rund um die Uhr, denn UEFA, ÖFB und ORF befahlen ihm die unerschütterliche Fröhlichkeit, jetzt und bis zum Finale am 29. Juni…