Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Bosetti Late Night
  4. Vergesellschaftung – Was Die Linke vorhat

Kabarett & Comedy

Vergesellschaftung – Was Die Linke vorhat

Im November sucht Sarah Bosetti mit Ines Schwerdtner, Prof. Dr. Harald Simons und Matthias Renger nach einer Lösung für eine der größten Ängste der Deutschen: die Wohnungsnot.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.11.2028

Mehr

Sendetypical Bosetti Late Night mit Foto Bosetti

Bosetti Late Night

Braucht es eine Vergesellschaftung oder doch mehr Investition in sozialen Wohnungsbau?

Und wer soll das alles bezahlen?

"Bosetti Late Night" geht den wichtigsten Fragen auf den Grund.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.