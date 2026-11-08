Kabarett & Comedy
Vergesellschaftung – Was Die Linke vorhat
Im November sucht Sarah Bosetti mit Ines Schwerdtner, Prof. Dr. Harald Simons und Matthias Renger nach einer Lösung für eine der größten Ängste der Deutschen: die Wohnungsnot.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.11.2028
Braucht es eine Vergesellschaftung oder doch mehr Investition in sozialen Wohnungsbau?
Und wer soll das alles bezahlen?
"Bosetti Late Night" geht den wichtigsten Fragen auf den Grund.