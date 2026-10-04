Kabarett & Comedy
Wer hat Angst vor der AfD?
Was bedeutet "wehrhafte Demokratie" im Angesicht einer möglichen AfD-Landesregierung? Dieser Frage geht Sarah Bosetti mit Heike Klüver, Max Heckel und Bijan Moini auf den Grund.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.10.2028
Wer müsste in Angst leben, wenn eine in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremistische Partei an die Macht kommen könnte?
Wie kann eine Gesellschaft Widerstand leisten?
Und wie gewinnt man Wähler*innen zurück?