Kabarett & Comedy
Wie Timmy der Buckelwal die Welt gerettet hat
Timmy der Buckelwal hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Sarah Bosetti geht der unglaublichen Geschichte auf den Grund, wie ein einzelner Wal die Menschheit rettet.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.05.2028
Unterwegs spricht sie mit Eckart von Hirschhausen, Marc-Uwe Kling, Luisa Neubauer, Collien Fernandes, Kevin Kühnert, Raúl Krauthausen, Checker Tobi, Maren Urner, Tupoka Ogette und Matthias Renger darüber, was das Drama um Timmy aus uns gemacht hat.