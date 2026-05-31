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Kabarett & Comedy

Wie Timmy der Buckelwal die Welt gerettet hat

Timmy der Buckelwal hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Sarah Bosetti geht der unglaublichen Geschichte auf den Grund, wie ein einzelner Wal die Menschheit rettet.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 30.05.2028

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Sendetypical Bosetti Late Night mit Foto Bosetti

Bosetti Late Night

Unterwegs spricht sie mit Eckart von Hirschhausen, Marc-Uwe Kling, Luisa Neubauer, Collien Fernandes, Kevin Kühnert, Raúl Krauthausen, Checker Tobi, Maren Urner, Tupoka Ogette und Matthias Renger darüber, was das Drama um Timmy aus uns gemacht hat.

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