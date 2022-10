Beim Pelzig auf der Bank - Scheiß Macht

Er kämpft sich hoch auf die Kaiserburg in Nürnberg und trifft seinen Landesvater, den Bayerischen Ministerpräsidenten und "Machtpolitiker" Dr. Markus Söder, der selbst Politiker gar nicht als so mächtig beschreibt: "Wir sind Gefangene im Geflecht von Entscheidungsprozessen". Und die BASF-Erbin Marlene Engelhorn fordert, dass die Macht der gefährlichsten "Parallelgesellschaft", die wir haben – die der Überreichen –, eingedämmt wird.



Außerdem trifft Pelzig "Davids", die den Kampf gegen "Goliath" – aufgenommen haben: den Landwirt Eckardt Heukamp, dessen Hof in Lützerath dem Braunkohletagebau weichen muss, den Anwalt Bernhard Docke, der den mächtigsten Mann der Welt verklagt und gewinnt, sowie die furchtlose Nonne, Schwester Philippa Rath, die die Männer in der katholischen Kirche herausfordert.



Der Kabarettist Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig ist mit neuen Folgen seines rollenden, satirischen Roadmovie-Talkformates "Beim Pelzig auf der Bank" unterwegs. Auf der Suche nach neuen Ideen für eine gerechtere Machtverteilung, einen entrümpelten Freiheitsbegriff und einen radikalen Neuentwurf der Liebe lädt er zu Gespräch und Bowle "to go" auf seine rollende "Freundschaftsbank" und überrascht mit kabarettistischen Soloeinlagen.