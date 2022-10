Beim Pelzig auf der Bank - Scheiß Freiheit

Erwin Pelzig besucht den Philosophen und Psychiater Thomas Fuchs, Spezialist für "Das überforderte Subjekt", um zu lernen, wie wir mit der Freiheit besser umgehen können. Er trifft in Bonn und Berlin Kämpfer für die Freiheit. In Berlin geht er mit Ulrike Poppe auf Spurensuche. Die DDR-Bürgerrechtlerin saß als junge Frau wochenlang in Untersuchungshaft, weil sie eine andere Idee von Freiheit hatte als die prä-senilen Politeliten der DDR. Und in Bonn geht Pelzig mit Gerhart Baum auf Zeitreise in die frühere Republik. Und in die Zukunft unserer freiheitlich-rechtlichen Ordnung blickt er mit der Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann.



Der Kabarettist Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig ist mit neuen Folgen seines rollenden, satirischen Roadmovie-Talkformats "Beim Pelzig auf der Bank" unterwegs. Auf der Suche nach neuen Ideen für eine gerechtere Machtverteilung, einen entrümpelten Freiheitsbegriff und einen radikalen Neuentwurf der Liebe lädt er zu Gespräch und Bowle "to go" auf seine rollende "Freundschaftsbank" und überrascht mit kabarettistischen Soloeinlagen.