Kabarett & Comedy
Django Asül: Rückspiegel 2025
Wer 2025 auf Langweile hoffte, wurde schnell schwer enttäuscht. Und wer dachte, dass es nach der Ampelregierung ruhiger wird, wurde schnell eines Besseren belehrt. Eigentlich bräuchte es 55 Stunden, um das Jahr halbwegs nachvollziehbar aufzuarbeiten. Django Asül schafft es in 55 Minuten. Ein seltsames Jahr wird gewürdigt. Vorab schon mal ein großes Dankeschön von Django an alle Vorkommenden für deren unfreiwillige Komik.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 05.01.2026
- 21:15 - 22:10 Uhr
Irgendwie herrscht doch Harmonie: Die Unverträglichkeit in der Bundesregierung hat längst allen Parteien von ganz links bis ganz rechts einen Riss beschert. Dadurch kennt sich niemand mehr so recht aus. Selbst Sahra Wagenknecht will nicht mehr so heißen wie ihre Partei.
Donald Trump veranstaltet weltweit eine Mischung aus Halma, Hau-den-Lukas und Schiffe versenken und hat viel Spaß dabei. Gerade weil der Golf von Mexiko nach Amerika auswandert.
Die DFB-Elf beschert den Fans irgendwas zwischen Entsetzen und Untergangsfantasien. Dank Markus Söder werden Döner und Bratwurst Deutschlands wichtigste Exportartikel. Sogar Kim Kardashian taucht diesmal auf - als Schamhaar-Botschafterin.