Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Asül für alle
  4. Django Asül: Rückspiegel 2025
Der Kabarettist Django Asül sitzt in einem Trainingsanzug vor einer Wand.

Kabarett & Comedy

Django Asül: Rückspiegel 2025

Wer 2025 auf Langweile hoffte, wurde schnell schwer enttäuscht. Und wer dachte, dass es nach der Ampelregierung ruhiger wird, wurde schnell eines Besseren belehrt. Eigentlich bräuchte es 55 Stunden, um das Jahr halbwegs nachvollziehbar aufzuarbeiten. Django Asül schafft es in 55 Minuten. Ein seltsames Jahr wird gewürdigt. Vorab schon mal ein großes Dankeschön von Django an alle Vorkommenden für deren unfreiwillige Komik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.01.2026
21:15 - 22:10 Uhr

Mehr

sendetypical asül für alle

Asül für alle

Irgendwie herrscht doch Harmonie: Die Unverträglichkeit in der Bundesregierung hat längst allen Parteien von ganz links bis ganz rechts einen Riss beschert. Dadurch kennt sich niemand mehr so recht aus. Selbst Sahra Wagenknecht will nicht mehr so heißen wie ihre Partei.

Donald Trump veranstaltet weltweit eine Mischung aus Halma, Hau-den-Lukas und Schiffe versenken und hat viel Spaß dabei. Gerade weil der Golf von Mexiko nach Amerika auswandert.

Die DFB-Elf beschert den Fans irgendwas zwischen Entsetzen und Untergangsfantasien. Dank Markus Söder werden Döner und Bratwurst Deutschlands wichtigste Exportartikel. Sogar Kim Kardashian taucht diesmal auf - als Schamhaar-Botschafterin.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.