Kabarett & Comedy
Mit Hannes Ringlstetter und Helmut Schleich
Wenn ein Amt für Nachhaltigkeit von Django Asül geleitet wird, ist das Chaos nicht weit. Wenn ihm dabei Rolf Miller und Wolfgang Krebs ambitioniert zur Seite stehen, naht das Inferno.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.04.2026
- 03:50 - 04:30 Uhr
Auch Kathi Wolf als Gleichstellungsbeauftragte mischt kräftig mit. Als Gäste diesmal mit dabei: Rolf Miller, Wolfgang Krebs, Kathi Wolf, Hannes Ringlstetter und Helmut Schleich.