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Gesellschaft

Zum Nordkap mit Hurtigruten - Polarlicht, Fjorde, Influencer

Sie gilt als eine der schönsten Postschifffahrten der Welt: die Hurtigruten-Tour entlang der norwegischen Küste.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.05.2028
Ton
UT

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zdf reportage

ZDF.reportage

Während Aukje und Dominik mit ihren Kindern einfach nur Urlaub machen wollen, nutzt Influencerin Henni ihren Instagram-Account, um die Reise für ihre Community festzuhalten.

Für das deutsch-niederländische Paar Aukje und Dominik ist der Aufenthalt auf dem Schiff eine Herausforderung, denn ihre Kinder Livia, fünf, und Dax, zwei, sind noch recht jung: "Es ist halt kein schwimmender Kinderklub, sondern ein Transportschiff. Die müssen sich natürlich an den Fahrplan halten – auch, wenn es an Land noch viel zu sehen gäbe für die Kinder", so Aukje. Die Ausflüge in den Schnee und Rentierfütterung gefallen aber allen vieren gut. Und als Mutter und Tochter unerwartet Nordlichter am Himmel entdecken, ist der Tag perfekt.

Influencerin Henni nutzt die zwölftägige Hurtigruten-Tour, um ihrer Community ständig neue Eindrücke von der Reise zu bieten. Ob Hundeschlitten-Fahrt, Shopping-Tour in Trondheim oder Besuch in Norwegens kleinster Bar - Hennis rund 18.000 Follower sind immer digital dabei. Der Moment im Outdoor-Pool mit romantischem Sonnenuntergang jedoch ist nur für sie und ihren Freund Cedric bestimmt.

Seit 1893 fahren die Schiffe von der Stadt Bergen im Süden Norwegens über den nördlichen Polarkreis bis nach Kirkenes und zurück. Vorbei an Fjorden, Fischerdörfern und den Inselgruppen Lofoten und Vesterålen. Schnell wurden die Hurtigruten so für die Einheimischen ein beliebtes Transportmittel und später ein Anziehungspunkt für Touristen. Seit Winter 2022 gehört auch das Hybridschiff "MS Richard With" zur neuen Hurtigruten-Flotte.

Ein Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Postschiffe – auf dem Weg vom Nordmeer zu Norwegens Südküste.

Gesellschaft -

Zum Nordkap mit Hurtigruten - Selfie am Polarkreis

Sie gilt als eine der schönsten Postschifffahrten der Welt: die Hurtigruten-Tour entlang der norwegischen Küste.

Sendungsbereich:
ZDF.reportage

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