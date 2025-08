Selbstständige am Limit

Mit ihrem Kiosk am S-Bahnhof Wolfratshausen bei München hat Daniela E. schon schwere Zeiten überstanden, Ende 2024 wird sie nach sieben Jahren schließen müssen. "Die Leute schauen aufs Geld und sparen. Und den Preiskampf mit Großen kann ich nicht durchhalten. Es ist so viel zusammengekommen, ich muss dann sagen nee, nicht mit aller Gewalt, es geht nicht mehr."



Die Gründe: eine Mieterhöhung, weniger Kundschaft, verringertes Interesse an gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Dabei ist der Kiosk eine Institution. Jeden Tag versammelt sich dort eine Gruppe von Menschen, die am Kiosk ihr Feierabendbier trinken. Daniela muss schließen - für die Stammgäste ein herber Verlust. Ein erschwinglicher, sozialer Treffpunkt ist verloren.



Vor einigen Jahren übernahm die 54-jährige Nimet Soylu in Dortmund ein Schneideratelier. Es war ihr Traum, den sie sich erfüllte, die Landung in der Realität aber war ernüchternd. Viel Arbeit, wenig Anerkennung, das Geld reicht gerade so, um die Kosten zu decken. Manche Kunden beschweren sich über Preise "Wenn die sich ein Teil für 20 Euro kaufen, dann heißt es oft: 'Wieso ist die Änderung so teuer?'"



940 Einwohner hat das Dorf Tetenhusen in Schleswig-Holstein. Der Bäcker hat 2023 geschlossen. Acht Gasthöfe in der näheren Umgebung haben schon aufgegeben. "Zum Fuchsbau" gibt es noch. Früher hatte Hermann K. jeden Tag geöffnet und gekocht. Jetzt nur noch an zwei Tagen die Woche. Um die Pacht zu bezahlen, musste er sich etwas einfallen lassen: Catering-Service für Feste, Kurierdienst für eine Maschinenbaufirma, 60 bis 70 Stunden arbeitet er die Woche, nur so geht es.



Die "ZDF.reportage" zeigt, wie kleine Läden und Betriebe ums Überleben kämpfen.