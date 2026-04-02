"Ich wollte raus aus dem Alltag – und rein ins Abenteuer", sagt Selina Schwarz, als sie zum ersten Mal die Gangway der "Chicago Express" betritt. Gemeinsam mit 13 weiteren Auszubildenden beginnt für sie eine Reise, die mehr ist als nur eine Ausbildung: Es ist ein Härtetest für Körper, Geist und Teamgeist.



Die "ZDF.reportage: Seefahrt für Anfänger – Erste Fahrt auf dem Containerschiff" begleitet die jungen Kadetten auf ihrer ersten großen Fahrt. Von Wilhelmshaven aus geht es über das Mittelmeer, entlang der US-Ostküste und zurück – elf Wochen auf engem Raum, mit straffen Zeitplänen und echten Herausforderungen.



An Bord der "Chicago Express", einem 336 Meter langen Containerschiff mit Platz für über 8600 Container, erleben die Auszubildenden den Alltag auf See. Sie lernen, wie man ein Schiff navigiert, Maschinen wartet und im Team arbeitet. Dabei werden sie nicht nur fachlich gefordert, sondern auch emotional: Heimweh, Erschöpfung und die Enge an Bord bringen sie an ihre Grenzen.



Besonders beindruckt ist Kadettin Selina, als sie unter Anleitung des Kapitäns das riesige Schiff aus dem Hafen von Genua steuern soll. "Ich hatte das Steuer in der Hand – und das Vertrauen der Crew", erinnert sie sich. Solche Momente zeigen, wie schnell die Auszubildenden Verantwortung übernehmen müssen.



Doch es gibt auch ruhigere Zeiten: In der französischen Hafenstadt Fos dürfen die Kadetten das Schiff nicht verlassen, nutzen aber die Gelegenheit, sich im Freizeitraum zu entspannen. In Barcelona hingegen haben sie ein paar Stunden Landgang und erkunden die Stadt – eine willkommene Abwechslung vom Bordalltag.



Die Reportage zeigt nicht nur die Ausbildung auf einem Containerschiff, sondern auch die persönliche Entwicklung der jungen Menschen. Sie lernen, sich selbst zu organisieren, im Team zu arbeiten und mit Herausforderungen umzugehen. Am Ende der Reise sind sie nicht mehr dieselben wie zu Beginn – sie haben nicht nur das Meer, sondern auch sich selbst besser kennengelernt.



"Seefahrt für Anfänger – erste Fahrt auf dem Containerschiff" ist eine eindrucksvolle Reportage über das Leben und Arbeiten auf See – authentisch, emotional und nah dran an den Protagonisten.