Rentnerglück Bulgarien

Die Umzugskisten werden in einen Transporter verladen, die Wohnung in einem Reihenhaus in Bad Homburg ist fast leer. Carsten (56) und Magdalena (66) sind bereit für den Abschied von Deutschland und ein neues Leben in Bulgarien. "Manch einer würde sagen, da wird ein Leben verpackt. Für mich ist es der Anfang eines neuen", sagt Carsten. Er hat als Taxifahrer gearbeitet, seine Frau im Sicherheitsbereich am Flughafen Frankfurt. In Bulgarien wartet nun ein Häuschen in einem kleinen Ort zwischen Sofia und Warna. Freier Blick auf die umliegenden Felder, das hatten sie sich immer gewünscht. Und: "Mit unseren überschaubaren Mitteln können wir uns dort viel mehr leisten als in Deutschland", sagt Carsten.



Marlene (75) und ihr Mann Jürgen (65) sind seit eineinhalb Jahren in Bulgarien. "Das Gemüse hier ist einfach fantastisch. Es wird eben erst kurz vor dem Verkauf geerntet, der Geschmack ist intensiver." Und das Leben ist viel günstiger als in Deutschland. Nach Daten von Eurostat liegen die Preise für Restaurantbesuche in Bulgarien bei rund 50 Prozent des deutschen Preisniveaus. Für ihr Haus (110 Quadratmeter mit Blick zum Meer) in einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Warna zahlen sie 550 Euro im Monat, dazu kommen 80 Euro für Strom und Wasser. In Deutschland würden sie mindestens das Doppelte zahlen. "Mit unserer Rente könnten wir auch in Deutschland leben, aber leisten könnten wir uns kaum etwas", sagt Jürgen, der in der Logistikbranche gearbeitet hat. Zusammen kommen sie auf etwa 2000 Euro Rente.



Martina (65) und Ralf (68) aus Bochum leben in der Nähe des Touristenhotspots Goldstrand. Ralf hat schon lange ans Auswandern gedacht. Eigentlich sollte es Spanien werden. "Spanisch hätte ich bestimmt relativ schnell gelernt. Aber mittlerweile ist Spanien einfach zu teuer. Das können wir uns nicht mehr leisten." Viel Kontakt zu anderen haben sie noch nicht. Sie wollen Bulgarisch lernen, aber die Sprache ist schwer.



Die "ZDF.reportage" begleitet drei Rentnerpaare bei ihrem Neuanfang in Bulgarien.