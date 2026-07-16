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"ZDF.reportage: Leben auf dem Campingplatz - Zwischen Räumung und Neuanfang": Kristina Schumann und ihr Mann Manfred sitzen auf Campingstühlen vor ihrem Wohnwagen und genießen die Sonnenstrahlen.

Gesellschaft

Leben auf dem Campingplatz

Camping in Deutschland boomt. Mit rund 45 Millionen Übernachtungen waren es in 2025 so viele Gäste wie noch nie. Neben Kurzurlaubern prägen vor allem Dauercamper die Plätze.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
31.08.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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zdf reportage

ZDF.reportage

Für manche ist der Campingplatz nur ein Ferienort, für andere ist er der Lebensmittelpunkt. Jährlich kommen neue Plätze dazu, andere schließen. Das Leben auf dem Campingplatz ist also für Betreiber und Campinggäste immer eine Herausforderung.

Für Karsten und Bernd war der Platz am See eigentlich als Ort für den Lebensabend gedacht. Doch jetzt schließt ihr Campingplatz in Clausthal-Zellerfeld. Das heißt für die Camper, sie müssen ihre Parzellen räumen. Karsten hat dort 22 Jahre verbracht: "Die Kinder sind hier groß geworden. In den Urlaubszeiten und an den Wochenenden haben wir uns hier mit den Freunden getroffen. Das war wie eine Familie." Nachbar Bernd hat nebenan viereinhalb Jahre gecampt, rund 36 Wochen im Jahr. "Das ist meine zweite Heimat gewesen. Ich wollte mein Rentenalter hier verbringen, und das ist uns allen jetzt genommen worden." Das Abschiednehmen fällt beiden schwer.

In Meppen eröffnet dagegen ein neuer Campingplatz. Heinz und Susanne krempeln ihr Leben um. Statt Schweine- und Bullenhaltung wollen die Landwirte mit ihrem ganz eigenen Konzept ein Zuhause für Urlauber schaffen. "Jeder hat sein eigenes Badezimmer am Platz, kann per Nummernschilderkennung rein, ohne an der Rezeption anzuhalten. Also online buchen, reinfahren, Urlaub machen", erklärt Heinz. An Pfingsten wollen sie eröffnen, doch aufgrund des langen Winters hinken die Bauarbeiten hinterher. Die Rezeption ist noch nicht fertig, und auch an Spielplatz, Außendusche und Straßen wird noch gearbeitet.

Der Campingplatz in Schillig lockt seit Jahrzehnten Dauercamper und Urlauber auf die 1500 Parzellen an der Nordseeküste. Dort wird entspannt, gesonnt, gewerkelt und das Campen als Wochenend-Zuhause zelebriert. Doch die Idylle ist bedroht. Die Betreibergesellschaft hat Insolvenz angemeldet. Die Camper machen sich Sorgen um ihre geliebte Urlaubsparzelle.

Eine "ZDF.reportage" über Menschen, für die ihr Campingplatz mehr ist als eine Parzelle mit Wohnwagen und Vorzelt.

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