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"ZDF.reportage: Hollywood in Deutschland - Die Profis von Kulisse und Kostüm": Angelo Zannin und seine Söhne stehen an einer Tischlerplatte. Im Hintergrund steht schon ein Teil des Nachbaus des Eingangstors aus "Jurassic Park".

Gesellschaft

Hollywood in Deutschland

Große Film- und Bühnenmomente entstehen nicht nur in Hollywood, sondern auch an unerwarteten Orten in Deutschland – und das mit ungeheurer Kreativität, Präzision und Teamarbeit.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
27.07.2026
11:40 - 12:10 Uhr

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zdf reportage

ZDF.reportage

Deutschlands Kulissenbauer und Kostümbildner beherrschen ihr Handwerk. Ob bunte und aufwendige Kostüme für bekannte TV-Shows oder der Nachbau von ikonischen Filmrequisiten - die Kulissen und Kostümdesigner lassen die Phantasie Wirklichkeit werden.

In Braunschweig arbeitet Angelo Zannin an einem Projekt, das Filmfans weltweit erkennen würden, dem legendären Tor aus "Jurassic Park". Mit beeindruckender Detailtreue rekonstruiert der dreifache Vater das ikonische Bauwerk – unterstützt von seinen Söhnen Toni und Robin. Nach Schule und Ausbildung wird gemeinsam gesägt, geschliffen und montiert. Der Zeitdruck ist hoch: In wenigen Wochen soll das monumentale Tor auf einer Messe in Stuttgart ausgestellt werden.

Rund 600 Kilometer entfernt, im bayerischen Garching an der Alz, entstehen Kostüme, die ein Millionenpublikum kennt. Kostümdesignerin Alexandra Brandner zählt zu den gefragtesten ihres Fachs, und zwar in ganz Europa. In ihrem Atelier entwickelt sie unter anderem die aufwendigen Outfits für die europäischen Staffeln von "The Masked Singer". Jede Figur beginnt mit einer Idee und wächst in präziser Handarbeit zu einem spektakulären Gesamtbild – bis ins kleinste Detail.

Währenddessen laufen in Hamburg die Vorbereitungen für ein großes Musical-Debüt. "Zurück in die Zukunft" kommt ins Operettenhaus auf der Reeperbahn. Die vom Broadway gelieferten Bühnenteile müssen angepasst, technisch vorbereitet und schließlich sicher ins Theater transportiert werden. Vor Ort bleiben der Crew nur eineinhalb Wochen, um alles für die Premiere aufzubauen – eine logistische und handwerkliche Herausforderung, bei der jeder Handgriff sitzen muss.

Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen der Profis von Kulisse und Kostüm.

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