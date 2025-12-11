Hauptnavigation

"ZDF.reportage: Frankfurt Flughafen - Menschen, Maschinen und Mega-Ausbau": Dimitar Marinov und Nese Altay-Breuer stehen Rücken an Rücken im Terminal des Frankfurter Flughafens. Beide schauen lächelnd in die Kamera. Im Hintergrund laufen Personen unter der Abflugtafel.

Gesellschaft

Frankfurt Flughafen

Mit mehr als 60 Millionen Fluggästen im Jahr ist der Flughafen Frankfurt Main der größte Verkehrsflughafen in Deutschland und einer der größten Europas.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
09.02.2026
11:50 - 12:20 Uhr

zdf reportage

ZDF.reportage

Jeden Monat starten und landen dort rund 35.000 Flugzeuge. Aber nicht nur für Urlauber und Geschäftsreisende ist der Airport eine wichtige Anlaufstelle - für mehr als 80.0000 Menschen ist der Flughafen ihr täglicher Arbeitsplatz.

Flugkapitänin Steffi Bub startet regelmäßig von Frankfurt in die Luft. "Ich wollte schon im Kindergarten Pilotin werden, es war mein Traum und es ist immer noch mein Traum", erzählt sie über den Wolken. Auf manchen Flügen ist sie die einzige Frau in einer ansonsten kompletten Männer-Crew.

Nico Schneider arbeitet beim Zoll und kontrolliert das Gepäck von Reisenden bevor sie einreisen. Regelmäßig findet er verbotene Waren in den Koffern der Reisenden. Gerade aus fernen Ländern wird gern ohne Erlaubnis frisches Obst und Gemüse mitgebracht. Nico Schneider meint: "Oft ist es aus dem eigenen Garten und schmeckt bestimmt gut, aber wir können trotzdem kein Auge zudrücken."

Dunkle Gänge, niedrige Decken und ohrenbetäubender Lärm - das ist der Arbeitsplatz von Miriam Strecker und Giorgio Chianella. Die beiden sind Servicetechniker in der Gepäckförderanlage des Frankfurter Flughafen. Sie betreuen mehr als 80 Kilometer Gepäckbänder, auf denen täglich mehr als 100.000 Gepäckstücke befördert werden. Und wenn sich die Schlaufe eines Rucksacks verfängt, ein Koffer vom Band rutscht oder irgendwo ein Band blockiert, dann haben die beiden nicht mehr als zehn Minuten Zeit, um dieses Problem zu beheben. Kein Wunder also, dass die beiden sagen, die Sommerreisezeit sei für sie die stressigste Zeit.

Und der Flughafen soll weiter wachsen. 2015 erfolgte der Spatenstich für ein neues, drittes Terminal, 2026 soll es in Betrieb gehen - zunächst mit einer Kapazität von 19 Millionen Reisenden, ausbaubar für bis zu 25 Millionen Reisende. Die Baustelle von Terminal 3 ist Europas größtes privat finanziertes Infrastrukturprojekt. Voraussichtliche Kosten 4 Milliarden Euro.

Harald Rohr verantwortet dieses Megaprojekt. Er sagt: "Wir bauen nicht nur einen Flughafen, wir bauen eine neue Infrastruktur. Mit zehn Kilometern neuen Straßen und Brücken, einem neuen Anschluss an die Autobahn A5, Europas größtem Parkhaus und einem komplett neuen Personentransportsystem."

Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen des Frankfurter Flughafens.

