Erlebnis Baltikum

Unterwegs auf den Spuren der Hanse und Zaren im Norden Europas. Ein lang gehegter Traum von Christa G. aus Brandenburg. Das Baltikum stand schon lange auf ihrer Wunschliste. Die Rentnerin reist allein, für sie kein Problem: "Ich genieße das Reisen, um mich weiterzubilden", und an Bord findet sie viele Gleichgesinnte.



Während die Reisenden an Land unterwegs sind, sorgt die Schiffsbesatzung für einen reibungslosen Ablauf. Das bedeutet Stress, vor allem für die Reiseleiter. Sind alle Ausflüge gut vorbereitet, funktioniert die Organisation vor Ort, und spielt das Wetter mit? Denn die Ostsee kann rau sein, und schlechtes Wetter schlägt nicht nur den Passagieren aufs Gemüt.



Wer Sorgen oder Probleme hat, findet immer ein offenes Ohr bei Chefhostess Helga. Seit 20 Jahren schon ist sie auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und genießt ihren "Ferienjob". Eigentlich könnte sie längst ihren Ruhestand genießen, aber es zieht sie immer wieder für mehrere Monate an Bord. Vor allem die älteren Gäste schätzen ihre Lebenserfahrung. "Die braucht man, um Verständnis für andere zu entwickeln", weiß die erfahrene Kreuzfahrerin.



Ob auf hoher See, in den Häfen oder beim Spaziergang durch die reizvollen Städte – das Baltikum ist eine besondere Entdeckungsreise.