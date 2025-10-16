Hauptnavigation

3SAT
Gesellschaft

Cooles Camping

Für Vollblutcamper ist Wintercamping die natürliche Fortsetzung des Sommerurlaubs. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Wintercamper-Zahlen mehr als verdoppelt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 01.03.2029
Ton
UT

ZDF.reportage

Gegen die Kälte helfen Schneeschippen und das gemeinschaftliche Lagerfeuer. Doch wenn es unentwegt schneit, wird das auch für Wintercamper zur Herausforderung. Die bange Frage: Hält das Vorzelt?

Rund 120 Fahrzeuge kommen zu einem Wintercamping-Festival in den Bayerischen Wald bei Wiesenfelden. Der Platz bietet nicht viel Komfort, aber das stört dort niemanden. Stattdessen schätzen Teilnehmer wie Steffen Krapf das Community-Feeling: "Wir sind offen für Reisetipps und Erfahrungsberichte der anderen, für Unterhaltungen und Party am Lagerfeuer." Angereist kommen die Vollblutcamper mit Wohnmobilen, umgebauten Unimogs und Pkw mit Dachzelt. Doch im Winter 2023/2024 gibt es ungewöhnlich viel Schnee in kurzer Zeit. Alle packen mit an beim Freischaufeln. Doch wer im Zelt campiert, hat jetzt ein Problem.

Deutlich mehr Komfort bietet der Fünfsternecampingplatz am Hopfensee im Allgäu, der schon vor 50 Jahren ein Pionier im Wintercamping war: Hallenbad, beheizte Sanitäranlagen, Spabereich, Gaststätte und Schloss Neuschwanstein direkt um die Ecke. In Bayern machten Ann-Susann und Rüdiger Geserick bisher nur im Sommer Urlaub. "Es ist unser erstes Wintercamping. Mal sehen, ob das für uns funktioniert."

Auf dem Campingplatz "Braunlage" kennen sich die meisten mit Wintercamping aus. Viele kommen seit Jahren mit Kindern, Hund und Schlitten für ein unbeschwertes Wochenende. Da lasten viele Erwartungen auf den neuen Betreibern Nienke und Coen la Croix. Die jungen Niederländer betreiben den traditionsreichen Campingplatz erst seit zwei Jahren. "Es ist ein anstrengender Rund-um-die-Uhr-Job. Aber er macht Spaß, wenn man so nette Gäste hat."

Eine "ZDF.reportage" über die – wie manche sagen – schönste Form des Winterurlaubs.

