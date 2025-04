Camping Adria

"Ein Platz, auf dem es alles gibt – das ist genau das Richtige für unsere Familie", sagt Denise. Während ihr Mann Ronny Entschleunigung sucht und Sohn Lino seine Zeit im Wasserpark verbringen will, ist sie selbst gern auch mal auf Erkundungstour draußen im "echten" Italien. Offenbar passt die Mischung: Die Familie ist schon zum sechsten Mal dort.



Franziska und Fabian aus der Nähe von Heidelberg sind dagegen Neulinge auf Union Lido. Zusammen mit ihren Töchtern Svea und Feli waren sie bisher hauptsächlich in Spanien mit ihrem Wohnwagen im Urlaub. "Das hier ist größer als alles, was wir bisher kennen!" Die vielen Menschen und die riesige Fläche überfordern die Familie erst mal.



Das große Angebot des Campingplatzes bedeutet für die vielen Mitarbeitenden vor allem eins: schweißtreibende Arbeit. Niclas (20) war oft als Gast dort, jetzt ist er Mitarbeiter. "Dieses Jahr wird alles anders. Ich bin zum ersten Mal als Animateur hier. Das wird spannend." Dazu kommt der Lernstress für sein Abitur. Dabei verbringt Niklas die Sommerzeit dort normalerweise gern mit Partys und deutschem Bier.



Elfriede und Detlev mögen es dagegen lieber ruhig. Weit weg vom Trubel der Einkaufsstraße, den Bars und dem Aquapark verbringen die beiden Dauercamper sechs Monate am Stück auf dem XXL-Campingplatz. Sie sind Rentner, legen Wert auf Sauberkeit und Ordnung. Getrimmten Hecken und eine vollausgestattete Küche im Vorzelt machen ihren Wohnwagen zum zweiten Zuhause: "Wir sind die ersten, die kommen und die letzten, die gehen!"



Immer mehr Camper kommen mittlerweile wegen des Hundeprogramms. Im "Dog-Camp" gibt es alles, was die Vierbeiner sich wünschen. Eine Hunde-Bar am Hunde-Pool, Schwimmtrainer inklusive. Doch auch dort gibt es Regeln, die nicht allen gefallen. Außerhalb des begrenzten Hundebereichs sind die Tiere nicht erwünscht.



Die "ZDF.reportage" begleitet Camping-Neulinge und "alte Hasen" bei ihren kleinen und großen Urlaubsherausforderungen in einer Campingoase im Herzen Venetiens.