Gesellschaft
Y-Kollektiv: Wegen Handy in die Klinik!?
Mediensucht ist kein Lifestyle-Problem, sondern eine ernsthafte Störung. Die Reportage "Wegen Handy in die Klinik!?" zeigt Betroffene im digitalen Dauerrausch und beim radikalen Entzug.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 23:50 - 00:20 Uhr
Zwischen Klinikflur, Selbstreflexion und Präventionsarbeit zeigt Reporterin Helena Brinkmann, wie Algorithmen unser Belohnungssystem kapern und warum der Weg aus der Abhängigkeit oft schwer zu finden ist.