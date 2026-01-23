Wiener Opernball 2026 - Alles tanzt + Ankunft der Gäste

Die Geschwister Maria und Christoph Santner führen die Debütantenpaare in den Ballsaal (Archivbild 2023)

Der 68. Wiener Opernball - der bereits vierte für Hausherr Bogdan Roščić - stellt sich wie schon in den Jahresn davor in den Dienst der Solidarität. In Kooperation mit dem ORF und der von den führenden Hilfsinstitutionen Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz und Volkshilfe getragenen Initiative "Österreich hilft Österreich" wird durch den Ball eine große Hilfsaktion für in Not geratene Menschen ermöglicht.



Gastgeberin des heurigen Opernballs ist wieder die Wiener Staatsoper selbst, unterstützt von einem ehrenamtlichen Damenkomitee bestehend aus Susanne Athanasiadis, Birgit Reitbauer und Maryam Yeganehfar, das mit seiner Expertise den Ball zu einem rauschenden Fest machen wird.