Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Wiener Opernball
  4. Wiener Opernball 2026 - Alles tanzt + Ankunft der Gäste
Alles Walzer!

Gesellschaft

Wiener Opernball 2026 - Alles tanzt + Ankunft der Gäste

Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll führen durch die große Wiener Ballnacht und rücken die ankommenden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aus Kunst und Kultur ins Scheinwerferlicht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.02.2026
20:15 - 21:40 Uhr
Das Bild zeigt vier Personen, die vor einer festlich beleuchteten Kulisse stehen, vermutlich vor einem opernähnlichen Gebäude, das kunstvoll gestaltet ist und reich verziert wirkt. Im Hintergrund sind rote und weiße Farben zu sehen, die auf eine festliche Veranstaltung hinweisen. Die erste Person auf der linken Seite trägt ein langes, blaues Kleid mit Puffärmeln. Neben ihr steht ein Mann im schwarzen Anzug und weißem Hemd, der lächelt und eine einladende Pose einnimmt. Die dritte Person trägt ein schwarzes, mit bunten Blumenmustern besticktes Kleid, und die vierte Person (rechts) ist in einem glitzernden, silberfarbenen Outfit gekleidet. Alle vier Personen stehen in einer aufrechten Haltung, mit freundlichen Gesichtsausdrücken, und scheinen sich auf die bevorstehende Veranstaltung zu freuen. Das Bild vermittelt ein Gefühl von Eleganz und festlicher Vorfreude, passend zum Wiener Opernball.
Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Teresa Vogl, Lilian Klebow.
Quelle: ORF

Die Zuseherinnen und Zuseher erwarten Bilder und Interviews vom Red Carpet, der Feststiege, von festlich geschmückten Locations im Opernhaus und vieles mehr.

Kommentieren werden wie gewohnt Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.

Unsere Moderatoren und Moderatorinnen geben gemeinsam mit dem Hausherren und den Organisatorinnen einen Ausblick auf die bevorstehende Ballnacht und zeigen auch unterhaltsame Rückblicke auf vergangene Opernbälle.

Und bald treffen auch schon die ersten Gäste auf dem roten Teppich vor der Staatsoper ein.

Das Bild zeigt eine festliche Szene im Ballsaal der Wiener Staatsoper, vermutlich während des Wiener Opernballs 2023. Im Vordergrund befinden sich mehrere Personen, die in einer Reihe stehen. Eine Frau in einem auffälligen, langen, roten Kleid mit Federdetails lächelt nach vorne. Neben ihr steht ein Mann in einem eleganten weißen Frack. Hinter ihnen sind zahlreiche weitere Personen zu sehen, die in weißen Abendkleidern und mit Handschuhen gekleidet sind. Einige tragen Kronen oder andere festliche Accessoires. Der Boden des Ballsaals ist aus hellem Holz und verleiht der Szene eine feierliche Atmosphäre. Im Hintergrund ist eine Gruppe von Musikern zu sehen, die anscheinend ein Orchester bilden und für die musikalische Begleitung sorgen. Die gesamte Szene vermittelt Eindruck von Eleganz und Feierlichkeit.
Die Geschwister Maria und Christoph Santner führen die Debütantenpaare in den Ballsaal (Archivbild 2023)

Der 68. Wiener Opernball - der bereits vierte für Hausherr Bogdan Roščić - stellt sich wie schon in den Jahresn davor in den Dienst der Solidarität. In Kooperation mit dem ORF und der von den führenden Hilfsinstitutionen Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz und Volkshilfe getragenen Initiative "Österreich hilft Österreich" wird durch den Ball eine große Hilfsaktion für in Not geratene Menschen ermöglicht.

Gastgeberin des heurigen Opernballs ist wieder die Wiener Staatsoper selbst, unterstützt von einem ehrenamtlichen Damenkomitee bestehend aus Susanne Athanasiadis, Birgit Reitbauer und Maryam Yeganehfar, das mit seiner Expertise den Ball zu einem rauschenden Fest machen wird.

Der Opernball 2025

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.