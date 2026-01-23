Gesellschaft
Wiener Opernball 2026 - Alles tanzt + Ankunft der Gäste
Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll führen durch die große Wiener Ballnacht und rücken die ankommenden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aus Kunst und Kultur ins Scheinwerferlicht.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 12.02.2026
- 20:15 - 21:40 Uhr
Die Zuseherinnen und Zuseher erwarten Bilder und Interviews vom Red Carpet, der Feststiege, von festlich geschmückten Locations im Opernhaus und vieles mehr.
Kommentieren werden wie gewohnt Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.
Unsere Moderatoren und Moderatorinnen geben gemeinsam mit dem Hausherren und den Organisatorinnen einen Ausblick auf die bevorstehende Ballnacht und zeigen auch unterhaltsame Rückblicke auf vergangene Opernbälle.
Und bald treffen auch schon die ersten Gäste auf dem roten Teppich vor der Staatsoper ein.
Der 68. Wiener Opernball - der bereits vierte für Hausherr Bogdan Roščić - stellt sich wie schon in den Jahresn davor in den Dienst der Solidarität. In Kooperation mit dem ORF und der von den führenden Hilfsinstitutionen Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz und Volkshilfe getragenen Initiative "Österreich hilft Österreich" wird durch den Ball eine große Hilfsaktion für in Not geratene Menschen ermöglicht.
Gastgeberin des heurigen Opernballs ist wieder die Wiener Staatsoper selbst, unterstützt von einem ehrenamtlichen Damenkomitee bestehend aus Susanne Athanasiadis, Birgit Reitbauer und Maryam Yeganehfar, das mit seiner Expertise den Ball zu einem rauschenden Fest machen wird.