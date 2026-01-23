Hauptnavigation

Debütantinnen

Gesellschaft

Wiener Opernball 2026 - Die Eröffnung

Die Paare des Jungdamen- und Jungherren-Komitees ziehen zu den Klängen der Fächerpolonaise op. 525 von Carl Michael Ziehrer in den schönsten Ballsaal der Welt ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.02.2026
21:40 - 23:00 Uhr

Stars aus Oper und Ballett, das Orchester der Wiener Staatsoper und das Wiener Staatsballett gestalten die glanzvolle Eröffnung, viele Millionen Zuschauern verfolgen am Fernsehschirm, wie sich 144 junge Paare den Traum erfüllen, im Jungdamen- und Herrenkomittee die erste Polonaise auf diesem einzigartigen Parkett zu tanzen. Danach heißt es "Alles Walzer!"

Standbild: Der Wiener Opernball 2017
Archivbild 2017

Prominent besetzt ist die künstlerische Eröffnung, die heuer erstmals auch mit Musical-Klängen aufwartet: Das Orchester der Wiener Staatsoper spielt unter der musikalischen Leitung von Andreas Spörri und Pablo Heras-Casado, es singen die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der französische Tenor Benjamin Bernheimz – auf dem Programm stehen die Balkonszene und der bekannte Hit "Maria" aus "West Side Story" von Leonard Bernstein sowie "Art is Calling for Me" aus "The Enchantress" von Victor Herbert und "Brindisi" aus "La Traviata" von Giuseppe Verdi.

Musikalisch unterhalten werden die Gäste vom Orchester der Wiener Staatsoper, dem Bühnenorchester der Wiener Staatsoper sowie dem Wiener Opernball Orchester. Das Wiener Staatsballett sowie die Ballettakademie der Wiener Staatsoper sorgen wie jedes Jahr für spektakuläre Tanzeinlagen.

Das Programm der Eröffnung:

FANFARE VON KARL ROSNER
Markus Henn - Bühnenorchester der Wiener Staatsoper

ÖSTERREICHISCHE BUNDESHYMNE
Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester

EUROPAHYMNE VON LUDWIG VAN BEETHOVEN
Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester

FÄCHERPOLONAISE op. 525 von Carl Michael Ziehrer
Einzug des Eröffnungskomitees
Andreas Spörri – Wiener Opernball Orchester

THE CAROUSEL WALTZ aus "Carousel" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II
Arrangiert von Don Walker
Choreografie Jessica Lang
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper
Kostüme Giorgio Armani
Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts: Timoor Afshar, Ioanna Avraam, Elena Bottaro, Victor Caixeta, António Casalinho, Davide Dato, Olga Esina, Laura Fernandez Gromova, Alessandro Frola, Masayu Kimoto, Kentaro Mitsumori, Cassandra Trenary, Madison Young, Liudmila Konovalova, Vladyslav Bosenko, Margarita Fernandes, Giorgio Fourés, Sinthia Liz, Rosa Pierro, Natalya Butchko, Alessandro Cavallo, Gaia Fredianelli, Zsolt Török, Rinaldo Venuti, Benjamin Alexander, Victor Cagnin, Laura Cislaghi, Lars Philipp Gramlich, Phoebe Liggins, Milda Luckuté, Meghan Lynch, Godwin Merano

WALZER NR. 2 aus Suite für Varieté-Orchester von Dmitri Schostakowitsch
Arrangiert von Jari Eskola
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

BALKONSZENE (TONIGHT) aus "West Side Story" von Leonard Bernstein
Arrangiert von Paul Lorenz
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper
Pretty Yende, Benjamin Bernheim

MARIA aus "West Side Story" von Leonard Bernstein
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper
Benjamin Bernheim

ART IS CALLING FOR ME (I WANT TO BE A PRIMADONNA) aus "The Enchantress" von Victor Herbert Arrangiert von Leoš J. Kuba
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper
Pretty Yende

BRINDISI (Libiamo ne’ lieti calici) aus "La traviata" von Giuseppe Verdi
Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper
Pretty Yende, Benjamin Bernheim

Ausschnitt aus der FÄCHERPOLONAISE, op. 525 von Carl Michael Ziehrer
Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester
Aufstellung des Eröffnungskomitees

BITTE SCHÖN! Polka-française op. 372 von Johann Strauß (Sohn)
Choreografie Maria Angelini-Santner und Christoph Santner
Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester
Eröffnungskomitee

AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU Walzer op. 314 von Johann Strauß (Sohn)
Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester

Der Opernball 2025

