Wiener Opernball 2026 - Die Eröffnung

FANFARE VON KARL ROSNER

Markus Henn - Bühnenorchester der Wiener Staatsoper



ÖSTERREICHISCHE BUNDESHYMNE

Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester



EUROPAHYMNE VON LUDWIG VAN BEETHOVEN

Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester



FÄCHERPOLONAISE op. 525 von Carl Michael Ziehrer

Einzug des Eröffnungskomitees

Andreas Spörri – Wiener Opernball Orchester



THE CAROUSEL WALTZ aus "Carousel" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II

Arrangiert von Don Walker

Choreografie Jessica Lang

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

Kostüme Giorgio Armani

Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts: Timoor Afshar, Ioanna Avraam, Elena Bottaro, Victor Caixeta, António Casalinho, Davide Dato, Olga Esina, Laura Fernandez Gromova, Alessandro Frola, Masayu Kimoto, Kentaro Mitsumori, Cassandra Trenary, Madison Young, Liudmila Konovalova, Vladyslav Bosenko, Margarita Fernandes, Giorgio Fourés, Sinthia Liz, Rosa Pierro, Natalya Butchko, Alessandro Cavallo, Gaia Fredianelli, Zsolt Török, Rinaldo Venuti, Benjamin Alexander, Victor Cagnin, Laura Cislaghi, Lars Philipp Gramlich, Phoebe Liggins, Milda Luckuté, Meghan Lynch, Godwin Merano



WALZER NR. 2 aus Suite für Varieté-Orchester von Dmitri Schostakowitsch

Arrangiert von Jari Eskola

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper



BALKONSZENE (TONIGHT) aus "West Side Story" von Leonard Bernstein

Arrangiert von Paul Lorenz

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

Pretty Yende, Benjamin Bernheim



MARIA aus "West Side Story" von Leonard Bernstein

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

Benjamin Bernheim



ART IS CALLING FOR ME (I WANT TO BE A PRIMADONNA) aus "The Enchantress" von Victor Herbert Arrangiert von Leoš J. Kuba

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

Pretty Yende



BRINDISI (Libiamo ne’ lieti calici) aus "La traviata" von Giuseppe Verdi

Pablo Heras-Casado - Orchester der Wiener Staatsoper

Pretty Yende, Benjamin Bernheim



Ausschnitt aus der FÄCHERPOLONAISE, op. 525 von Carl Michael Ziehrer

Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester

Aufstellung des Eröffnungskomitees



BITTE SCHÖN! Polka-française op. 372 von Johann Strauß (Sohn)

Choreografie Maria Angelini-Santner und Christoph Santner

Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester

Eröffnungskomitee



AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU Walzer op. 314 von Johann Strauß (Sohn)

Andreas Spörri - Wiener Opernball Orchester



