Wiener Opernball 2026 - Das Fest
Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll rücken Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ins Scheinwerferlicht, und Therese Vogl widmet sich den Spitzen aus Kunst und Kultur.
- 12.02.2026
- 23:10 - 00:10 Uhr
Das Moderatorentrio wird auf bewährte Weise Größen aus Kunst, Kultur und Politik aus dem Ballgetümmel vor die Kamera bitten - Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe sorgen für die launigen Kommentare zu den Bildern aus der Wiener Staatsoper.