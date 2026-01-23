Hauptnavigation

Einzug der Debütantinnen und Debütanten.

Wiener Opernball 2026 - Das Fest

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll rücken Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ins Scheinwerferlicht, und Therese Vogl widmet sich den Spitzen aus Kunst und Kultur.

12.02.2026
23:10 - 00:10 Uhr
Das Bild zeigt zwei Männer in formeller Abendgarderobe, die in einem festlichen Setting stehen. Beide tragen schwarze Anzüge mit weißen Hemden und Fliegen. Die Männer halten in ihren Händen jeweils ein Glas, das mit einem klaren Getränk gefüllt ist. Der Hintergrund ist sanft beleuchtet, mit blauen und weißen Lichtern, die eine festliche Atmosphäre schaffen. Die Männer stehen sich leicht zugewandt und scheinen freundlich zu lächeln, was eine einladende Stimmung vermittelt. Der gesamte Rahmen des Bildes vermittelt eine elegante und feierliche Stimmung, passend zu einem Opernball-Ereignis.
Karl Hohenlohe, Christoph Wagner-Trenkwitz.
Quelle: ORF

Das Moderatorentrio wird auf bewährte Weise Größen aus Kunst, Kultur und Politik aus dem Ballgetümmel vor die Kamera bitten - Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe sorgen für die launigen Kommentare zu den Bildern aus der Wiener Staatsoper.

Der Opernball 2025

