Wohn(t)räume in der Krise. Wie sollen wir in Zukunft leben?

USA: Patrick A. Hafner trifft Familien in einer Wohnwagensiedlung in der Wüste Südkaliforniens

Quelle: ORF

In den USA ist im Golden-State Kalifornien die Zahl der Menschen, die in einem Wohnmobil leben, stark gestiegen. Der Grund: Die extrem hohen Immobilien- und Mietpreise. Ein Drittel der Häuser und Wohnungen am Markt kostet über eine Million Dollar. Selbst Doppelverdiener können sich kaum noch leisten, in innerstädtischen Gebieten zu leben.



Patrick A. Hafner trifft Familie Hernandes aus Los Angeles, die in einen Wohnwagenpark gezogen ist, weil sie trotz eines Einkommens von 5.000 Dollar im Monat eine Mietwohnung kaum bezahlen können. Doch das Leben zu dritt in einem 30 Quadratmeter großer Camper ist herausfordernd. Und vielen bleibt als letzter Ausweg gar nur das Campieren an einer Straße. (Bild ganz oben)