Schülerinnen und Schüler essen konzentriert ihr Mittagessen an ihren Schreibtischen in einem hellen Klassenzimmer. Jeder hat ein Tablett mit mehreren Schalen und einem Getränk vor sich.

Vom Genießen und Verzichten. Du bist, was du isst.

Wie wichtig das Thema Essen ist, zeigt die große Zahl an Ernährungsberatern, Food-Coaches und Essensratgebern, die es am Markt gibt - von den unzähligen Kochbüchern ganz zu schweigen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.08.2025
00:00 - 00:35 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Zahlreiche Studien belegen auch, dass die Ernährung noch vor Bewegung und sogar vor der Genetik unsere Gesundheit prägt. Was wir essen beeinflusst demnach maßgeblich, wie es uns geht. Doch in den vergangenen Jahren haben sich unsere Essgewohnheiten stark verändert, wir sind eine dauer-snackende Gesellschaft geworden, die sich immer seltener Zeit für ein gemeinsames Essen nimmt. Die WeltWeit-Reporterinnen geben sich dem Genuss hin, erleben den Niedergang der Essenskultur und üben sich im Verzicht.

Eine Reporterin sitzt mit einem Mann an einer Theke in einem japanischen Restaurant, während ein Koch ihr eine frisch zubereitete Schüssel mit Essen überreicht.
Frische, hochwertige Lebensmittel sind essentiell in der japanischen Ernährung.
Quelle: ORF

In Japan gelten frische und hochwertige Lebensmittel als essenziell und sind der Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben. Jede Mahlzeit soll nicht nur ausgewogen sein und geschmacklich überzeugen, sondern auch optisch ansprechend präsentiert werden.

Schon früh lernen Kinder, eine bewusste Ernährung zu schätzen. Korrespondentin Isabella Purkart besucht eine Volksschule in Tokio und erlebt, wie dieses Prinzip umgesetzt wird. Das Schul-Essen wird täglich frisch zubereitet, wobei neben den gesundheitlichen Aspekten auch der Genuss nicht zu kurz kommt.

Ein Mann steht vor einem Imbiss in einer Londoner Straße und hält eine geöffnete Box mit Fish and Chips in der Hand. Im Hintergrund sind Graffiti und Geschäftsschilder zu sehen.
Beinahe schon heroischer Selbstversuch in britischen Restaurants.
Quelle: ORF

Niemand in Europa isst so ungesund wie die Menschen in Großbritannien. 60% der Ernährung im Vereinigten Königreich besteht aus Junkfood - wertlose Lebensmittel, die industriell hoch verarbeitet sind.

Korrespondent Jörg Winter isst sich durch London abseits der Michelin-Star Restaurants, trifft Übergewichtige, die auf die neuen Wunder-Spritzen zum Abnehmen setzen und besucht eine sogenannte "Food-Desert". Das sind Stadteile und ganze Regionen, in denen sich die Menschen nicht nur keine gesunden Lebensmittel leisten können, sondern wo es Frisches einfach gar nicht mehr zu kaufen gibt.

Zwei Frauen stehen sich in einer modern eingerichteten Küche gegenüber, während sie gemeinsam Gemüse schneiden. Sie unterhalten sich und bereiten eine Mahlzeit vor.
Deutschland-Korrespondentin Maresi Engelmayer zu Besuch bei Fasten-Influencerin, Die.Fastentante, Nadine.
Quelle: ORF

In Deutschland taucht Korrespondentin Maresi Engelmayer ein in die Welt der Fasten-Retreats und Kliniken. In unserem Nachbarland - ähnlich wie auch bei uns in Österreich - nimmt der Trend zum regelmäßigen Fasten immer stärker zu.

Insgesamt finden 72 Prozent der Deutschen den bewussten Verzicht auf Nahrung aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll. Neben dem mehrtägigen Fasten erlebt auch das sogenannte Intervallfasten sowohl in den sozialen Medien als auch in der Wissenschaft einen regelrechten Hype. Dabei hat die Forschung die positive Wirkung des Fastens auf viele chronische Krankheiten entdeckt.

