Verbannen, verbieten verzweifeln. Was tun gegen die Social Media-Falle?

Patrick A. Hafner trifft die ehemalige Influencerin August Lamm: heute lebt sie ohne Computer, Internet und Smartphone.

Quelle: ORF

In New York trifft Patrick A. Hafner auf junge Menschen, die für sich entschieden haben, ohne Smartphone zu leben. Obwohl aus der "Gen Z" verweigern sie sich allen Social Media Plattformen und besitzen nur ein altes Klapphandy.



Der digitale Detox diene der emotionalen und geistigen Selbstreinigung, sagen sie, denn Smartphone-Nutzer sollen im Schnitt alle 13 Minuten nachschauen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt.



Joe Hollier, der Erfinder eines "dummen Telefons" sagt: "Das Schöne ist, wenn wir die ‚Angst etwas zu verpassen' und die Langeweile aushalten können, werden wir wieder präsenter und vermissen all die Dinge nicht."