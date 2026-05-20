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Gesellschaft

Urlaub 2026. Wege aus der Krise

Auch heuer ist wieder ein Trend abzulesen: Sommer und Urlaub gehören für die meisten nach wie vor zusammen - allen unsicheren Rahmenbedingungen zum Trotz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.06.2026
01:25 - 02:00 Uhr

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WeltWeit

Trotz unsicherer Weltlage und hoher Preise bei Flugtickets haben die Österreicherinnen und Österreicher eine große Reiselust.
Urlaub als Konzept gegen die Krisen, die immer stärker unseren Alltag bestimmen. Auch die Tourismus-Branche selbst kämpft inzwischen mit unterschiedlichsten Problemen: vom Overtourism über Hitze- bis Reisewarnung. Die WeltWeit-Reporter: innen haben sich angeschaut, welche Konzepte Länder gegen die jeweiligen Krisen entwickeln.

Musiker in weisser Landeskleidung.
Mexiko: Mariachi-Bands sind in Guadalajara eine Touristenmagnet.
Quelle: ORF

Das On-und-Off im Iran-Krieg hat den Nahen Osten als Drehscheibe für Flüge nach Asien unsicher gemacht. Urlaubsziele in Lateinamerika werden daher immer beliebter.

Mexiko will sein Image als gefährliches Land im Griff der Drogenkartelle loswerden und setzt auf den Trend des Alleinreisens. Vor allem Frauen entscheiden sich zunehmend dafür, Länder auf eigene Faust zu entdecken. Für viele steht dabei der Wunsch nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und persönlicher Freiheit im Mittelpunkt.

Isabella Purkart trifft eine amerikanische Touristin, die davon überzeugt ist, dass das Land für Reisende weitgehend sicher ist und viel zu bieten hat: glasklares Wasser, freundliche Menschen und eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt.

Ein Mann läuft durch eine ungepflegte Poolanlage
Karibik: Weltweit-Reporter Patrick A. Hafner vor einem ehemaligen Luxushotel auf Isla de Margarita.
Quelle: ORF

Auch Venezuela will künftig vom Lateinamerika-Reiseboom profitieren. Der Sturz von Präsident Maduro durch die USA hat die Situation verändert. Seit wenigen Wochen landen – erstmals nach sieben Jahren - wieder Linienflüge aus Amerika in Caracas.

Die bekannte „Isla de Margarita“ war einst ein Hotspot für Karibikurlauber: innen und eine fixe Anlaufstelle für Kreuzfahrtschiffe.

Ein Mann allein an einem menschenleeren Strand.
Karibik: Weltweit-Reporter Patrick A. Hafner am menschenleeren Karibikstrand auf der Insel Margarita in Venezuela.
Quelle: ORF

Heute stehen die meisten großen Hotels und Ferienanlagen als leere Hüllen in der Landschaft.

Während der US-Sanktionen kamen kaum Touristen. Bis heute sind die Traumstrände fast menschenleer, doch das soll sich bald ändern.

Patrick A. Hafner schaut sich an, wie die Karibikinsel wieder zur Top-Urlaubsdestination werden soll.

Overtourism und anhaltende Hitzeperioden machen Sommerurlaub in Spanien immer öfter zur Herausforderung. Vor allem Städtereisen werden in den Monaten Juli und August wegen Rekordtemperaturen, Touristenmassen oder wegen beidem zur programmierten Qual.

Das Zauberwort heißt Nachttourismus. Josef Manola erkundet in seiner Wahlheimat Madrid, welche Aktivitäten Besucher bis spät in die Nacht machen können und ob sie die Besucherströme wirklich über einen größeren Zeitraum verteilen: von nächtlichen Stadtrundfahrten, über spezielle Tapas-Lokal-Touren bis Flamencoshows (Bild ganz oben) in Kellergewölben, um der Hitze zu entkommen.

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