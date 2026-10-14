Süßer Trost - bittere Folgen. Wie Zucker den Alltag bestimmt

Norwegen: Rund 600 verschiedene Süßigkeiten gibt es im Candy-Store „Gottebiten“ zu kaufen, erzählt die Marketingleiterin (li)

Quelle: ORF

Fast 100 Jahre hat Norwegen Schokoladen und Süßwaren besteuert - ursprünglich vor allem als Einnahmequelle für den Staat, später auch gesundheitspolitisch begründet. Seit 2021 gibt es nur noch eine Zuckersteuer auf den Rohstoff selbst. Dennoch gehört "Lørdagsgodt" - also die "Samstags-Süßigkeiten" - seit Jahrzehnten fest zur norwegischen Alltagskultur.



Alexandra Nöbauer besucht Familie Paulsen, die die Tradition des "süßen Samstag" bis heute lebt, und begleitet die Familie zum wöchentlichen Einkauf nach Schweden. Entlang der Grenze haben sich die größten Candy-Stores der Welt angesiedelt und einen regen Grenzhandel begründet. Die Besteuerung von Zucker wirkte nur wenig als Lenkungsmittel, daher setzt Norwegen inzwischen verstärkt darauf, das Süßigkeitenangebot nachhaltig zu verändern, in der Hoffnung damit auch die Gewohnheiten der Menschen langfristig zu verändern.