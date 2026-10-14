Gesellschaft
Süßer Trost - bittere Folgen. Wie Zucker den Alltag bestimmt
Wer kennt das nicht? Wenn die Nerven blank liegen, greifen wir gerne zu Schokolade, Keksen oder Softdrinks: Eine süße Belohnung, ein kleiner Trost, eine schnelle Auszeit vom Stress.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.11.2026
- 23:45 - 00:20 Uhr
Vor allem Nichtraucher sind da betroffen, Raucher greifen ja oft zu ihrer eigenen Droge.
Doch was kurzfristig guttut, kann langfristig zum Gesundheitsproblem werden. In Deutschland wird derzeit über die Einführung einer Zuckersteuer ab 2027 diskutiert, laut einer aktuellen Umfrage sind auch 63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für eine solche Abgabe. Die "WeltWeit"-Reporterinnen schauen sich an, welche Rolle Zucker spielt, wer am Handel verdient und ob Steuern helfen können, unseren Zuckerkonsum zu reduzieren.
Mexiko: Mehr als zwei Liter Coca-Cola pro Tag
Im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas wird seit den 1950er Jahren Coca-Cola abgefüllt und das hat gravierende Folgen: Fast jeder dort trinkt mehr als zwei Liter Coca-Cola pro Tag. Isabella Purkart trifft Arbeiter und Studenten, die erzählen, wie tief das Getränk in ihrem Alltag verankert ist, und sie spricht mit Mariano Sánchez López - ein lokaler Arzt, der die Menschen immer wieder vor den gesundheitlichen Folgen warnt. Purkarts Recherche zeigt auch, wie eng der übermäßige Konsum von Coca-Cola mit der angespannten Wassersituation in der Region verbunden ist.
Brasilien: Zuckerrohr, eine der Haupteinnahmequellen
Brasilien ist der größte Zuckerexporteur der Welt. Anders als in Österreich wird der Zucker hier aus Zuckerrohr und nicht aus Rüben gewonnen. Im Bundesstaat São Paulo, dem Zentrum der brasilianischen Zuckerrohrindustrie, trifft Lena Hager Familie Guerini, die seit Generationen vom Anbau lebt.
Für den heute 96-jährigen Valdemar Guerini hat Zuckerrohr einst die Chance geboten, sich aus einfachen Verhältnissen hochzuarbeiten und den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Mittlerweile ist auch sein 26-jähriger Enkel Pedro Luis in den Familienbetrieb eingestiegen. Doch der wirtschaftliche Erfolg des Zuckerrohrs hat auch soziale und ökologische Schattenseiten.
Norwegen: Süßes schon lange besteuert - die Samstags-Süßigkeiten trotzen dem
Fast 100 Jahre hat Norwegen Schokoladen und Süßwaren besteuert - ursprünglich vor allem als Einnahmequelle für den Staat, später auch gesundheitspolitisch begründet. Seit 2021 gibt es nur noch eine Zuckersteuer auf den Rohstoff selbst. Dennoch gehört "Lørdagsgodt" - also die "Samstags-Süßigkeiten" - seit Jahrzehnten fest zur norwegischen Alltagskultur.
Alexandra Nöbauer besucht Familie Paulsen, die die Tradition des "süßen Samstag" bis heute lebt, und begleitet die Familie zum wöchentlichen Einkauf nach Schweden. Entlang der Grenze haben sich die größten Candy-Stores der Welt angesiedelt und einen regen Grenzhandel begründet. Die Besteuerung von Zucker wirkte nur wenig als Lenkungsmittel, daher setzt Norwegen inzwischen verstärkt darauf, das Süßigkeitenangebot nachhaltig zu verändern, in der Hoffnung damit auch die Gewohnheiten der Menschen langfristig zu verändern.