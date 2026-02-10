Selbstoptimierung. Wohin führt der Wunsch nach Perfektion?

Für den Kryonik-Anhänger Vimal Kamaraj sind Friedhöfe in ferner Zukunft ein Auslaufmodell: er lässt sich nach seinem Tod einfrieren.

Quelle: ORF

"Longevity" ist ein weiteres Schlagwort der Selbstoptimierungs-Szene. Lena Hager trifft in Frankfurt am Main einen überzeugten Anhänger: Vimal Kamaraj wird sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Der 26-Jährige hofft, dass die Medizin eines Tages so weit ist, dass er wiederbelebt, ewig leben kann. Seinen Alltag hat er bereits im Sinne der Langlebigkeit optimiert.



Doch der Selbstoptimierungstrend hat auch Schattenseiten: "Ich war irgendwann so weit, dass ich es als unproduktiv angesehen habe, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen", sagt die 25-jährige Influencerin Julia Barabasch. Sie warnt vor einem extremen Streben nach dem "perfekten Ich", wie es oft auf Social Media gehypt wird.