Rechtsruck. Was, wenn die Mitte kippt?

Für Pastor Marco Davi de Oliveira ist der Erhalt der Demokratie ein wichtiges Anliegen.

Quelle: ORF

In Brasilien könnte die Stichwahl um das Präsidentenamt am 25. Oktober einen weiteren Rechtsruck in Südamerika bringen. Nach dem ersten Wahlgang liegt der rechtspopulistische Flávio Bolsonaro knapp vor dem linken Amtsinhaber Lula da Silva. Das Land ist tief gespalten. Lena Hager trifft in Rio de Janeiro Índio Magno, der nach einem Einbruch in sein Geschäft vor dem finanziellen Ruin steht. Seine Hoffnung liegt auf der von Bolsonaro angekündigten harten Law-and-Order-Politik. Gegen die steigende Kriminalität im Land vorzugehen, damit punktet der rechte Kandidat bei vielen.



Anders als bei der Wahl von Jair Bolsonaro stehen die Evangelikalen nicht mehr geschlossen hinter seinem Sohn Flávio. Bei einem Gottesdienst spricht Hager mit Pastor Marco Davi de Oliveira, der sich aktiv für Lula einsetzt und vor einer Gefährdung der Demokratie warnt. Zwei Männer, zwei politische Überzeugungen - und ein Land, in dem die Frage nach Sicherheit und Freiheit die Gesellschaft spaltet.