Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. WeltWeit
  4. Rechtsruck. Was, wenn die Mitte kippt?
Ein Mann schaut lachend nach vorn in einer Imbissbude mit Namen Mad Burger.

Gesellschaft

Rechtsruck. Was, wenn die Mitte kippt?

In immer mehr Ländern verlieren die Menschen das Vertrauen in die etablierte Politik. Das zeigt sich am deutlichsten an der Wahlurne.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.11.2026
23:40 - 00:10 Uhr

Mehr

teaser weltweit 16zu9

WeltWeit
Pflegerinnen zeichnen mit älteren Menschen
Deutschland: Ohne Arbeitsmigranten wären Engpassberufe in der Pflege nicht ausreichend nachgefragt
Quelle: ORF

Ehemalige Großparteien schrumpfen zu politischen Randnotizen und meist sind es rechtspopulistische Parteien, die von dieser Entwicklung profitieren. Mit Verunsicherung und der Angst vor Migration, Kriminalität oder gesellschaftlichem Wandel wird Politik gemacht.

Ihre Versprechen: mehr Sicherheit und nationale Stärke. Die WeltWeit-Reporter:innen gehen den Fragen nach, warum rechte Botschaften so große Zustimmung finden, und welche Folgen das für das gesellschaftliche Zusammenleben hat?

AfD in Deutschland am Vormarsch

Polizisten umringen mehrere junge Leute, die zum Teil vermummt sind.
Ein Teilnehmer des AfD-Familienfests am 3. Oktober mit einem Aufdruck der verbotenen Neonazi-Band „Landser“.
Quelle: ORF

In Deutschland ist die AfD bei den Landtagswahlen zur stärksten politischen Kraft in drei Bundesländern aufgestiegen: Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihrer migrationsfeindlichen Politik trifft sie auf breite Zustimmung ausgerechnet in einer Region, die wenig Zuwanderung hat und dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt.

Patrick A. Hafner trifft eine Familie, die aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, um sich hier ein Leben aufzubauen. Doch jetzt lässt sie der steigende Alltagsrassismus darüber nachdenken, erneut ihre Koffer zu packen. Bei einem AfD-Familienfest am "Tag der Deutschen Einheit" wird Hafner Zeuge davon, was passiert, wenn verbal versierte Influencer auf alkoholisierte Neonazis treffen.

Israel: Das Scheitern der Friedensbemühungen

Ein Mann und eine Frau vor einer Wand mit mehreren Portraits und Text dazu.
Der ehemalige Israel-Korrespondent David Kriegleder ist für seine WeltWeit-Reportage zurück im Grenzgebiet zu Gaza.
Quelle: ORF

In Israel geht es bei den Wahlen am 27. Oktober um das politische Überleben von Langzeitpremier Benjamin Netanyahu. Der Terrorangriff der Hamas hat die politische Statik des Landes grundlegend erschüttert. Im traumatisierten Grenzgebiet zu Gaza dokumentiert David Kriegleder das Scheitern des einst linksliberalen Friedensversprechens und die Ernüchterung ehemaliger Brückenbauer.

Gleichzeitig treibt eine junge Generation, die ohne Friedensprozess aufgewachsen ist und von permanentem Sicherheitsdruck geprägt wurde, den nationalreligiösen Diskurs voran, besonders in Jerusalem. Verstärkt wird diese Verhärtung durch Neu-Einwanderer, die vor dem wachsenden Antisemitismus nach Israel geflohen sind und die neue Kompromisslosigkeit aus Überzeugung mittragen: Eine Spurensuche nach den Treibern eines beispiellosen gesellschaftlichen Rechtsrucks.

Brasilien: Ein tief gespaltenes Land

Ein Mann mit ausgebreiteten Armen
Für Pastor Marco Davi de Oliveira ist der Erhalt der Demokratie ein wichtiges Anliegen.
Quelle: ORF

In Brasilien könnte die Stichwahl um das Präsidentenamt am 25. Oktober einen weiteren Rechtsruck in Südamerika bringen. Nach dem ersten Wahlgang liegt der rechtspopulistische Flávio Bolsonaro knapp vor dem linken Amtsinhaber Lula da Silva. Das Land ist tief gespalten. Lena Hager trifft in Rio de Janeiro Índio Magno, der nach einem Einbruch in sein Geschäft vor dem finanziellen Ruin steht. Seine Hoffnung liegt auf der von Bolsonaro angekündigten harten Law-and-Order-Politik. Gegen die steigende Kriminalität im Land vorzugehen, damit punktet der rechte Kandidat bei vielen.

Anders als bei der Wahl von Jair Bolsonaro stehen die Evangelikalen nicht mehr geschlossen hinter seinem Sohn Flávio. Bei einem Gottesdienst spricht Hager mit Pastor Marco Davi de Oliveira, der sich aktiv für Lula einsetzt und vor einer Gefährdung der Demokratie warnt. Zwei Männer, zwei politische Überzeugungen - und ein Land, in dem die Frage nach Sicherheit und Freiheit die Gesellschaft spaltet.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.